Otse kell 14: põhiseaduskomisjon arutab valimisringkondade muutmist

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase (Eesti 200) sõnul on valimisringkonnad püsinud samades piirides juba 20 aastat, samas kui valijate ja riigikogu valimistel jaotatavate mandaatide arv on ringkonniti märkimisväärselt muutunud. Ta tõi näiteks, et neljas valimisringkonnas, mis hõlmavad Tallinna ning Harju- ja Raplamaad, jaotati 2003. aastal 101-st mandaadist 38, eelmisel aastal aga juba 47 mandaati. Kokku saavad valijad riigikogu valimistel hääletada 12 valimisringkonnas.

Ringkondade võimalikku ümberkujundamist käsitleva arutelu aluseks on Tartu Ülikooli uuring, kus analüüsiti, kas ja millistes piirides oleks võimalik moodustada uued valimisringkonnad, nii et valijate arv ühe mandaadi ja valimisringkonna kohta oleks võimalikult sarnane.

Uuringut tutvustab avalikul istungil Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi asejuhataja arenduse alal, tehnoloogiauuringute kaasprofessor Mihkel Solvak. Samuti osalevad istungil uuringu tellinud vabariigi valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli ja liige Olari Koppel.