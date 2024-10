Ilm läheb selgemaks

Lähipäevad on peamiselt päikeselised, öötundidel tuleb aga libeduseohuga arvestada.

Kolmapäeva öö on enamasti selge ja sajuta. Üksnes öö hakul on ida pool taevas pilvisem ning tuleb ka hoovihma. Mõnes kohas tekib udu. Puhub valdavalt nõrk, enne keskööd rannikul mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kuni +9 kraadi. Seega võivad teed libedaks muutuda.

Hommik on valdavalt selge, kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta. Paiguti on aga udu. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas loode- ja läänetuul ning termomeetrinäit jääb vahemikku -1 kuni +4, rannikul kuni +8 kraadi.

Päeval on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, põhjarannikul lääne- ja edelatuul 5 kuni 11, pärastlõunal iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Nädala lõpuni on ilm valdavalt selge ja sajuta, vaid ööl vastu neljapäeva võib kohati pilvi enam olla ning udu tekkida. Töönädala lõpuni tõuseb päevane õhutemperatuur 13, nädalavahetusel 12 kraadini. Päikese loojudes langeb temperatuur aga kohati miinuspoolele.