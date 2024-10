Rekordiliselt soe sügis lükkas edasi taimede puhkeaja

See suvine vaarikasort Tulameen valmib üldiselt umbes suve keskpaigas. Aga näete tänavu saab neid süüa ka oktoobri keskel.

"Alustasime korjamist avatud talude päevadel ja korjasime 12. oktoobrini, nii et päris pikalt. Tegelikult täitsa saaks veel korjata. Ise käin vahepeal koogi peale korjamas, sest nii palju ei ole, et müüa neid," sõnas Raja talu perenaine Kairi Kuusik.

Erakordselt pika vaarikahooaja tagas erakordselt soe suvi, mis algas juba maikuus.

"Huvitav oli see, et hästi palju sadas augustis vihma, vähemalt Lõuna-Eestis. Siis marjadel oli hea niiske. Suvi oli soe ja sügisepoole on ka suhteliselt soe olnud," rääkis TÜ loodusmuuseumi loodushariduse koordinaator Külli Kalamees-Pani.

Kui keskmisest soojema sügise üle vaarikakasvataja rõõmustab, siis kliimasoojenemine on toonud ka pikemad põuaperioodid ja liigkõrge temperatuuri, mille jaoks taimed kohastunud ei ole. Angela Koort Eesti Maaülikoolist ütles, et tänavu olid ka aastaajad pisut nihkes.

"Meil oli hästi soe kevad, mille tulemusel sai maasikatel, aedmustikatel ja teistel marjadel saak valmis nädal-kaks varem. Seetõttu said taimed varem minna puhkestaadiumisse, aga sügisene soe temperatuur kas siis ennetas puhkeperioodi või lükkas edasi," rääkis Koort.

Septembrikuu Eesti keskmine õhutemperatuur oli rekordiliselt kõrge 15,8 °C kraadi, jäädes 0,2 kraadiga alla vaid aasta tagasi purunenud rekordile.

"Mina loodan, et nii hakkabki olema. Aga see vist on liiga positiivne mõtlemine. Aga noh loodame, et järgnevad aastad on ka ilusad," ütles Kuusik.