Rakvere linnuse kana haudus tibud välja hilissügisel

Üks Rakvere linnuse siidikanadest otsustas oma esimesed tibupojad ilmavalgele haududa oktoobrikuus.

"See on erakordne, et ta sai sellega hakkama sügisel. Tavaliselt tibudega tegeletakse kevade poole. Aga ta saab kenasti hakkama, kliima ka õnneks pigem soodustab. Ja kui jahedamaks läheb, siis viin nad sisse, sooja lambi alla," rääkis Rakvere linnuse talitaja Lyan Luik.

Talitajale on teada, kes linnuse lindudest on tibude isa.

"Kuigi kukkesid on meil tegelikult rohkem, siis tema oma kaaslasega veetis selles mõttes privaatselt aega, et teised kuked on eraldatult teiste kanade juures. Me teame, kes isa on," ütles Luik.

Rakvere linnuses peetakse loomi ja linde, et anda külastajatele paremini edasi keskaegse kindluse hõngu.

"Vahva on ju, kui loomad on linnuses. Ja meie olemegi teistmoodi linnus, kus näeb päriselu. Meil jooksevad siin ringi kitsed ja lambad. Ning on ka munakiviteel neid pabulaid, kuhu saab vahetevahel sisse astuda - see ongi elu," sõnas Rakvere linnuse direktor Andres Eesmaa.