Läti on valdava osa piiritarast Venemaaga valmis saanud

Läti võimude teatel on umbes 80 protsenti Vene piirile kavandatud tarast valmis ehitatud.

Planeeritud 283 kilomeetrist piiritarast on praeguseks valmis 222 kilomeetrit, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.lv riigivara ettevõtte VNI teadet. Pool puuduolevast tarast valmib veel sel aastal ning ülejäänud, mis asub raskesti ligipääsetaval maastikul, ehitatakse valmis järgmise aasta oktoobri lõpuks.

"Näeme, et piirdeaia ja taristu ehitus edeneb enne tähtaega ning on näha, et saavutame oma eesmärgid," ütles VNI juhatuse esimees Renars Griškevics.

VNI sõlmis piiritara ehitamiseks 16 lepingut kuue erineva töövõtjaga.

Griškevičs selgitas, et praegu käib mitmel soos asuval lõigul tara paigaldamine pontoonidele. Praeguseks on pontoonid valmis tänavuseks planeeritud kaheksast kilomeetrist veidi rohkem kui neljal kilomeetril. Kokku loodetakse järgmise aasta oktoobri lõpuks paika saada 24 kilomeetrit pontoone.

Puuduva Läti-Vene piiritara ehitus algas tänavu aprillis. Varem ehitas piirile 99 kilomeetrit piirdeaeda tee-ehitusfirma Igate kuni tööde peatamiseni 2019. aastal.

Läti-Vene piiritaristu valmib eeldatavasti 2025. aastal, aia äärne fiiberoptiline kaabel ja kaamerad aga plaanitakse paigaldada 2026. aasta lõpuks.

Valminud tara katab peaaegu kogu 283-kilomeetrise piiri Venemaaga. Ilma piirdeta jääb alla viie kilomeetri piirijoonest, mis kulgeb piirijärvedel või kus on kontrollpunktid ja muud kohad, kuhu on ette nähtud muud lahendused.