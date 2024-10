Ilm püsib päikeseline, tuul tõuseb

Neljapäeva öö on suuremal osal selge, laiguti pilvelaamadega, aga ka sajuta. Mõnel pool tekib udu. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +4, rannikul kuni 10 kraadi. Teedel võib libedus tekkida.

Hommik on laialdaselt selge ja sajuta. Kohati on udulaamu. Edela- ja lõunatuul on sisemaal nõrk, rannikul ulatub iiliti kuni 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, rannikul kuni 10 kraadi. Kohati on libedaid teelõike.

Päev on laialdaselt päikeseline. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 8, rannikul tugevneb kuni 10, iiliti 14 kuni 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 13 kraadi.

Nädala lõpuni püsib ilm üsna sarnane – sajuta ja kirka taevaga, aga tugeva lõunatuulega. Ees on paar hallaööd, siis muutub õhk pisut leebemaks, aga 0 kraadiga tuleb ikka arvestada. Päeval kerkib temperatuur enamasti 10 kraadist kõrgemale.

Uue nädala algul suureneb vihmavõimalus eelkõige Eesti läänetiivas.