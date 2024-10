USA vargpommitajad ründasid Jeemenis huthi mässulisi

USA õhujõud ründasid Iraani toetatud huthi mässulisi Jeemenis, mässulised ohustavad Punase mere laevaliiklust. USA kasutas mässuliste ründamiseks strateegilisi pommitajaid B-2 Spirit, nendel pommitajatel on radareid vältiv stealth-funktsioon.

Rünnak Iraani rahastatud rühmituse vastu toimus ajal, kui piirkonnas kasvavad pinged.

Iisrael jätkab sõjalist operatsiooni Liibanonis, samal ajal jätkub Gazas konflikt Hamasiga. Iisrael valmistub veel Iraanile vastulööki andma, et tasuda kätte islamiriigi viimase raketirünnaku eest.

Peaminister Benjamin Netanyahu on samas kinnitanud USA-le, et Iraanile suunatud vastulöök piirdub pigem sõjaliste sihtmärkide kui nafta- või tuumarajatistega.

USA jätkab nüüd Jeemenis huthide tugipunktide hävitamist. USA on Jeemenis korraldanud rünnakuid, mille eesmärk on vähendada Iraani toetatud mässuliste võimet rünnakuid toime panna.

Viimatine rünnak oli esimene kord, kui USA kasutas strateegilisi vargpommitajaid huthide ründamiseks.

Pommitajad B-2 Spirit on välja töötanud firma Northrop Grumman ning need on ette nähtud vaenlase tihedast õhukaitsest läbimurdmiseks.

USA käsutuses on umbes 20 sellist pommitajat, lennuk võib pardale võtta ligi 17 tonni jagu pomme, sealhulgas ka tuumapommi. Üks B-2 Spirit maksab rohkem kui miljard dollarit.

Pommitaja suudab lennata kuni 1000 kilomeetrit tunnis, seda saab tankurlennuki abil tankida ka lennu ajal. Esimest korda kasutas USA seda pommitajat Kosovo sõjas.