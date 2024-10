Iisraeli sõjavägi kontrollib võimalust, et Hamasi liider on tapetud

Iisraeli sõjavägi kontrollib võimalust, et on Gaza sektoris toimunud operatsiooni käigus tapnud Hamasi juhi Yahya Sinwari, vahendab Reuters.

IIsraeli armee teatas, et kontrollib võimalust, et Gaza sektoris korraldatud sõjalise operatsiooni käigus sai surma Hamasi juht Yahya Sinwar. "Praeguses faasis ei saa terroristide isikuid kinnitada," märkis Iisraeli armee avalduses.

Gaza sektoris toimunud operatsiooni sihtmärgiks oli kolm võitlejat.

Hoones, kus kolm võitlejat tapeti, ei olnud mingeid märke pantvangide viibimisest, lisas armee.

Yahya Sinwar nimetati Hamasi juhiks augustis pärast endise juhi Ismail Haniyeh' tapmist Teheranis.

Sinwar oli eelmise aasta 7. oktoobril toimunud Iisraeli rünnaku peakorraldaja.

Kui Sinwari surm kinnitust leiab, annab see Iisraeli sõjaväele ja peaminister Benjamin Netanyahule suure tõuke pärast viimastel kuudel toimunud vaenlaste juhtide tapmisi, kirjutab Reuters.

Iisraeli armee raadio teatas, et vahejuhtum leidis aset Gaza sektori lõunaosas Rafah' linnas sihipärase maapealse operatsiooni ajal, mille käigus Iisraeli väed tapsid kolm võitlejat.

Armee sõnul viitavad visuaalsed tõendid sellele, et üks meestest oli Sinwar. Sõdurid võtsid arvatavalt Sinwari surnukehalt DNA-proovi. Iisraelil on Sinwari DNA andmed ajast, kui ta oli Iisraeli vanglas.

Sinwar on alates eelmise aasta oktoobrist olnud Iisraeli tagaotsitavate nimekirjas. Väidetavalt on ta seni varjunud tunnelites, mille Hamas on viimase kahe aastakümne jooksul Gaza alla ehitanud.