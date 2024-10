Eesti Gaas varus esmakordselt gaasi ka Poola ja Saksamaa hoidlatesse

Kaasik märkis, et kütteperioodil vajab taastuvenergeetika lähiajal endiselt gaasi tuge ning kõige külmematel päevadel tuleb pool Eesti vajaminevast energiast gaasist. Poola ja Saksamaa mahutites hoitav gaas on mõeldud sealsete klientide varustamiseks, kui häda korral saaks seda tuua ka Eestisse.

"Euroopa poolt kindlasti, kui on vaja. Täna näeme küll, et meie piirkonnas on nüüd kaks LNG-terminali, Inkoos ja Klaipedas. Hetkel nende võimsus on täiesti piisav selleks, et turgu siin varustada, jääb isegi üle. Gaasimahuti Lätis on täis või selle lähedal. Meie piirkonnas gaasipuudust küll kusagilt ei paista, aga kui on vaja, siis Leedu-Poola ühendus toimib hästi ja sealt on võimalik ka gaasi importida. Aga sealt poolt on gaasi kallim tuua ja sellepärast me praegu ei too seda siia," lausus Kaasik.

"Täna me kasutame hoidlaid Lätis, Poolas ja Saksamaal ja müüme sealt gaasi. Lõppkliente on meil Soomest Poolani ja kauplemistegevust ka Saksamaal," lisas Kaasik.