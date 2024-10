Reedene ilm on kuiv ja päikseline

Reedel liigub kõrgrõhkkond Valgevene kohalt Venemaale, kuid selle lääne- ja loodeosa ulatub veel üle Baltimaade Läänemerele. Ilm püsib sajuta ja on selge või vähese pilvisusega. Lääne poolt jõuab aga Skandinaavia, Taani ja Saksamaa kohale pilvisema ilmaga madalrõhulohk ja kohati sajab vihma.

Öö vastu reedet on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Paiguti udutab. Tuul puhub lõunakaarest 1 kuni 7, saartel ja rannikul lõunast ja edelast 5 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +5 kraadi, rannikul on sooja kuni 10 kraadi.

Hommik on selge, mõnel pool vähese pilvisusega ja sajuta. Endiselt puhub nõrk lõunakaare tuul, saartel ja rannikul lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib samas vahemikus, mis öösel ehk -1 kuni +5 kraadi, rannikul on endiselt mõned kraadid soojem. Ja teed sisemaal on kohati libedad.

Päev püsib kuiv. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, saartel ja rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Nädalavahetus jätkub sajuta ilmaga, küll on lõunakaare tuul võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on öösiti vahemikus 0 kuni +5, rannikul kuni 10 kraadi, päeval on sooja 9 kuni 12 kraadi.

Uue töönädala alguses on õhusoe tõusuteel ning päris kuivana enam ilm ei püsi. Kui esmaspäeval võib sadada kohati vähest vihma, siis teisipäeval on taevas juba rohkem pilves ja vihmasadu liigub läänest itta.