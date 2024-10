Oluline reedel, 18. oktoobril kell 5.50:

- Ukraina tahab Zelenski sõnul NATO julgeolekutagatist;

- ISW: Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud.

Ukraina tahab Zelenski sõnul NATO julgeolekutagatist

Ukraina loobus Budapesti memorandumi alusel tuumarelvadest vastutasuks mõjukate tuumariikide rahu, territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse tagatiste eest, kuid sai vastutasuks Venemaalt agressiooni, ütles neljapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Samas pole Ukraina kunagi teatanud kavatsusest tuumaarsenal taastada.

Ukraina president Zelenski rääkis teemal neljapäeval Brüsselis ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Mark Ruttega. Zelenski vastas nõnda ajakirjaniku küsimusele, kui kaua võtab Ukrainal aega oma tuumarelvade loomine.

"Mõnikord loome me endale ise probleeme ja nüüd oled sa just seda tegema hakanud. Me pole kunagi öelnud, et valmistume tuumarelva või midagi taolist looma," rõhutas Zelenski.

Riigipea meenutas, et Budapesti memorandumile kirjutasid alla väga lugupeetud ja võimsad tuumariigid. See dokument nägi ette, et Ukraina loobub tuumarelvadest ning riigi territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust kaitsevad need lugupeetud riigid, kelle seas Venemaa, Hiina ja USA.

"Kahjuks ei suutnud tagatise andnud riigid pärast Ukraina tuumarelvadest loobumist sundida Venemaad viimase kümne aasta jooksul juba vähemalt kaks korda Ukraina vastu suunatud agressioonist loobuma," tõdes Zelenski.

"See tähendab, et Budapesti memorandum ei ole meie julgeolekule üldse hea tagatis. Seetõttu toonitan, et meil pole muud julgeolekutagatiste alternatiivi peale NATO. See on minu sõnum. Me ei tooda tuumarelvi. Palun ärge suruge sellise sisuga sõnumeid meile peale," ütles president ajakirjanikule.

Teatavasti algas 17. oktoobril Brüsselis kahepäevane NATO kaitseministrite kohtumine. Neljapäeval toimus tööõhtusöögi vormis NATO-Ukraina nõukogu ministrite tasemel kohtumine.

Kohtumisega ühines ka Ukraina president Zelenski, kes saabus Brüsselisse, et osaleda Euroopa Ülemkogu kohtumisel ja tutvustada Euroopa Liidu liidritele Ukraina võiduplaani.

ISW: Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Ukraina väed liikusid Toretski ja Pokrovski lähistel veidi edasi.

ISW kirjutab, et Ukraina väed liikusid Toretski kesklinnas veidi edasi. Seda kinnitavad ka 15. oktoobril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid.

Ka Pokrovski suunal jätkuvad ägedad lahingud. 17. oktoobril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina armee suutis Pokrovskist itta jäävatel aladel veidi edasi liikuda. Samas Vene väed liikusid veidi edasi Lõsivka (Pokrovskist kagus) lähistel. Lahingud käivad veel ka Selidove lähistel.

Vene väed liikusid ka Tšassiv Jari suunal veidi edasi, lahingud käivad nüüd Tšassiv Jari linna lähistel. Venemaa jätkab ka Tšassiv Jarist põhja pool asuvate Ukraina positsioonide ründamist.