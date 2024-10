Venemaa keelas ajutiselt viljade impordi Kasahstanist

Venemaa põllumajanduse järelevalveamet keelas sel nädalal ajutiselt tomatite, paprikate, värskete melonite, nisu, linaseemnete ja läätsede impordi Kasahstanist.

"Otsus tehti Kasahstani asutuste suutmatuse tõttu võtta kasutusele meetmeid ja tagada Venemaa territooriumi fütosanitaarohutus," teatas Vene järelevalveamet oma veebisaidil.

Piirang kehtestati pärast seda, kui Kasahstan keeldus liitumast majanduskoostöö ühendusega BRICS-iga, mille eesistujariik praegu on Venemaa.

"Praegu ja tõenäoliselt ka lähitulevikus hoidub Kasahstan BRICS-ile avalduse esitamisest," ütles Kasahstani presidendi pressiesindaja Berik Uali kolmapäeval kohalikele uudistele antud intervjuus.

Uali lisas, et Kasahstani president Kassõm-Jomart Tokajev on korduvalt sõna võtnud ÜRO kui "universaalse ja asendamatu rahvusvahelise organisatsiooni" poolt ning öelnud, et ÜRO Julgeolekunõukogu tuleks reformida, et võtta arvesse piirkondlike võimude huve.

Kasahstani otsus liiduga mitteühineda on löök Venemaa president Vladimir Putinile, kes üritab BRICS-i kujutada "ülemaailmse enamuse liiduna". Venemaa püüab liidu abil vaidlustada Ukraina sõjaga tõttu Venemaale kehtestatud sanktsioone.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et BRICS ei asenda ÜRO-d, vaid pigem "täiendab selle rahvusvahelist olemust, mitte ei ole sellega vastuolus".

"Kasahstan on meie sõber, strateegiline partner, liitlane. Väärtustame oma suhteid. See on esimene asi. Seetõttu otsustab Kasahstan ise loomulikult teatud organisatsioonides osalemise formaadi kohta," ütles Peskov.

Pinged kerkisid enne BRICS-i tippkohtumist, mis peaks toimuma 22.–24. oktoobril Venemaal Kaasanis, kus Tokajev osaleb külalisena.

Mitteametlikku majanduskoostöö ühendusse kuuluvad Brasiilia, Venemaa, India, Hiina, Lõuna-Aafrika Vabariik, Egiptus, Etioopia, Araabia Ühendemiraadid ja Iraan.