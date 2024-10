Tartus lõhatakse täna endise katlamaja korsten

Täna, laupäeval ajavahemikus kell 9–12 toimub Tartu Turu tänava endise katlamaja korstna varistamine. Piirkonnas on liiklus ümber suunatud. Korstna varistamist saab ohutult jälgida näiteks Anne kanali supelrannas.

Korstna ümber on 200 meetri raadiuses ohuala, kus kõrvaliste inimeste viibimine on rangelt keelatud. Selles lõigus suletakse ajutiselt ka Turu tänav ja liiklus suunatakse ümber. Liiklus on peatatud ka Emajõel.

Kell 9–12 on suletud Turu tänav lõigus Jõe tn – Aida tn. Lisaks autodele ei tohi siis selles lõigus liikuda ka jalakäijad ega ratturid.

Ohuala ulatub ka Emajõe ja Anne kanali vahelisele alale. Ohuala piirid tähistatakse piirdelintidega.

Ajutine liikumisteekond on marsruudil Jõe – Aleksandri – Aida ja vastupidi. Aida tänaval (Turu – Aleksandri lõigus) ja Aleksandri tänaval (Aida – Jõe lõigus) on sellel ajavahemikul keelatud peatumine ja parkimine.

Aida – Aleksandri ja Aleksandri – Lina ristmikul asuvad reguleerijad, kes aitavad liiklust korraldada. Sõpruse sillalt tulijad saavad kesklinna suunal liikuda Kalevi tänava kaudu.

Kõik bussiliinid, mis peavad läbima Turu tänava Jõe – Aida vahelist lõiku, lähevad kell 9–12 ümbersõidule marsruudil Jõe – Aleksandri – Aida ja vastupidi. Jõe peatus paigaldatakse ajutiselt Aleksandri tänavale Aleksandri pubi ette ja Aida peatus paigaldatakse ajutiselt Aida tänavale (Aida – Turu ristmiku lähistele).

Korstna varistamisest valmivad peatöövõtjal videod, mis tehakse hiljem avalikult kättesaadavaks ning huvilistel on sündmust võimalik järele vaadata kodust lahkumata.

Korstna varistamist saab ohutult jälgida ka Anne kanali supelrannas, kus on korstnale hea vaade.

Varistamistööde piirkonnas on keelatud droonide lennutamine.

Korstna varistamise töö on tellinud Turu 18 kinnistu omanik OÜ Giga Investeeringud ettevõttelt OÜ Emajõeruum, langetuse ettevalmistööd teeb Valbest OÜ, lõhkamise viib läbi Spark & Stone Concept. Ohuala piiramise ja liikluskorralduse eest vastutab Forus.

Endise katlamaja alale on kavandatud Katlamaja kvartal elu- ja ärihoonetega.

Tartu Katlamaja kvartali arhitektuurivõistluse võitja selgus kevadel

Tartu Katlamaja kvartali arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid (KTA) projekt "Kiil".

Tegemist Tartu linna ühe suurema arendusprojektiga, mille kogumaht on kokku 40 000 ruutmeetrit ning mille käigus valmib pea 200 korterit, 15 000 ruutmeetrit äri- ja büroopinda ning 10 000 ruutmeetri suurune maa-alune parkla. Investeeringuid on umbes 100 miljoni euro ulatuses, teatas arendaja Giga Investeeringud. Kinnistu asub aadressil Turu 18.

Katlamaja kvartali arendusprojektiga alustati juba 2017. aastal ning esmalt korraldatud planeeringuvõistluse võidutöö kuulutati välja 2018. aastal, kuid detailplaneeringu pikaajalise menetluse tõttu otsustas Giga Investeeringud korraldada tänavu jaanuaris uue arhitektuurivõistluse.

Kevadel teatati, et esimesed hooned saavad Katlamaja kvartalis valmis aastaks 2027 ja selleks ajaks valmib eeldatavalt linna poolt uus promenaad. Kinnistu 20 000 ruutmeetrist on umbes 10 000 mõeldud hoonestamiseks. Ülejäänud jääb arendaja ja linna poolt avaliku ruumi loomiseks.

Arhitektuurivõistlusel osalesid lisaks büroole KTA veel Arhitekt Must, KOKO Arhitektid, Molumba, Pluss Arhitektid, PIN Arhitektid, ARS Projekt ja Karisma Arhitektid. Tööde tellija on Giga Investeeringud.