Pühapäev on sajuta, kuid tuul tugevneb

Pühapäeva öö on vähese pilvisusega ja sajuta. Sisemaal puhub lõuna- ja kagutuul 2 kuni 6, saartel ja rannikul 5 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +5, rannikul kuni 10 kraadi.

Hommik püsib sajuta. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, rannikul valdavalt lõuna- ja edelatuul, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuurinäit jääb vahemikku -1 kuni +5 kraadi, rannikul on sooja kuni 10 kraadi. Teed võivad olla kohati libedad.

Päev on vähese pilvisusega, pärastlõunal lääne poolt pilvisus tiheneb, kuid ilm on endiselt sajuta. Puhub lõuna-, edelatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Esmaspäeva öö on veel peamiselt sajuta, päeval sajab kohati vähest vihma. Öösel on sooja 2 kuni 7, rannikul kuni 10, päeval 9 kuni 14 kraadi.

Teisipäeval pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib läänest itta. Öö on tublisti soojem, päeva keskmine õhusoe on 12 kraadi.

Kolmapäeva ja neljapäeva ilm tuleb võrdlemisi sarnane, kohati sajab vihma ja õhutemperatuur pisut langeb.