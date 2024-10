Itaalia valitsus püüab päästa migrantide Albaaniasse saatmise lepet

Eelnõu seadustaks valitsuse määruse, millega tunnistati turvaliseks 22 riiki, kus saabuvate migrantide asüülitaotlusi saaks menetleda kiirkorras, mis võimaldaks nende saatmise Albaaniasse rajatud keskustesse.

Itaalia kohtunikud otsustasid reedel, et esimese rühma migrantide saatmine Albaaniasse oli ebaseaduslik ning 12 juba Albaaniasse saadetud Egiptuse ja Bangladeshi migranti saadeti tagasi Itaaliasse. Otsus andis ränga hoobi valitsuse uuele rändepoliitikale, mida teised Euroopa riigid tähelepanelikult jälgivad.

Kohtunikud viitasid oma otsuses Euroopa Kohtu hiljutisele otsusele, mille kohaselt EL-i riigid saavad kanda "turvaliste paikade" nimekirja vaid riike tervikuna, mitte nende teatud piirkondi. Osas Itaalia poolt turvaliseks tunnistatud riikides on piirkondi, mida ei peeta turvalisteks.

Rooma on korduvalt kinnitanud, et ka teistele Euroopa Liidu riikidele pakub huvi Itaalia valitsuse programm, millega asüülitaotlusi menetletaks väljaspool bloki riike.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni nimetas eelmise reedest otsust "kallutatuks" ja teatas, et kutsub kokku valitsuse istungi, et "võtta takistuse ületamiseks vastu seadused, kuna minu meelest ei ole kohtunike, vaid valitsuse asi öelda, millised riigid on turvalised".

Valitsuse esmaspäeval vastu võetav määrus jõustuks viivitamatult, enne kui seaduse kiidab heaks parlament, kus valitsusel on enamus.