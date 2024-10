Albaania endine president vahistati korruptsioonisüüdistuse alusel

Vasakpoolset opositsioonilist Vabadusparteid juhtiv Meta arreteeriti Albaania pealinnas Tiranas, vahendas kohalik televisioon.

Pressiesindaja Tedi Blushi ütles pressikonverentsil, et vahistamine oli sobimatu ja et selle mõistavad hukka "kõik patriootlikud ja ausad albaanlased".

Kohalik meedia avaldas pildid, millel on näha maskides politseinikke, kes peatavad auto ning eemaldavad Meta, kes näis vastupanu osutavat, ja eskordivad ta politsei eriüksuse kaubikusse.

Albania's former president and prime minister, Ilir Meta, was arrested today.



Meta is the leader of the Freedom Party, the third-largest in Albania.



With Meta's arrest, all major opposition leaders, including the Democratic Party's Sali Berisha, have now been arrested. pic.twitter.com/yKDYZS7vHY