Peruu ekspresident Toledo mõisteti korruptsiooni eest 20 aastaks vangi

78-aastane Toledo juhtis Peruud aastatel 2001–2006.

Kohus leidis, et Toledo võttis altkäemaksu vastutasuks lepingute eest rahvusvahelisest maanteest kahe lõigu ehitamiseks, mis ühendab Peruu Vaikse ookeani rannikut Brasiilia Atlandi ookeani rannikuga.

Toledo tunnistas, et Odebrecht maksis umbes 35 miljonit dollarit ja et ta sai osa sellest rahast, kuid kinnitas oma süütust, väites, et äritehinguid juhtis praeguseks surnud ärimees Josef Maiman.

Toledo palus leebemat suhtumist, öeldes, et tal on vähk ja südameprobleemid.

"Ma tahan minna erakliinikusse. Palun lubage mul end ravida või surra kodus," ütles ta eelmisel nädalal toimunud istungil.

Toledo advokaat ütles ajakirjanikele, et kaebab karistuse edasi.

Odebrecht, mis on vahepeal oma nime Novonoriks muutnud, on tunnistanud sadade miljonite ulatuses altkäemaksu maksmist suurte riigihankelepingute tagamiseks mitmel pool Ladina-Ameerikas.

Aastatel 2001–2016 andis ettevõte üksikisikutele ligi 800 miljoni dollari ulatuses altkäemaksu.

Odebrechtiga seotud skandaal raputas kogu regiooni. Sellega seoses on süüdi mõistetud kümneid poliitikuid ja äritegelasi.