Harrise kampaania on kogunud ligi miljard dollarit

Demokraatliku partei toetajad annetasid USA asepresidendi Kamala Harrise kampaaniale rekordilise summa ning tema kampaaniarahastus ületab Donald Trumpi oma. Harrise kampaania on kogunud 971 miljonit dollarit.

President Joe Biden teatas juuli lõpus, et ei pürgi tagasi Valgesse Majja. Seejärel astus võistlustulle Kamala Harris ning septembri lõpuks oli tema kampaania kogunud 971 miljonit dollarit. Samas näiteks Trumpi kampaania on kogunud alates 2023. aasta jaanuarist 894 miljonit dollarit, vahendas Financial Times.

Harris on saanud annetusi 4,9 miljonilt annetajalt, samal perioodil sai Trump annetusi 1,37 miljonilt annetajalt. Seega mõlemal kandidaadil on olemas rahalised vahendid ja saavad oma rivaali kampaaniaga sammu pidada.

5. novembril peetavate valimisteni on jäänud vaid paar nädalat, arvamusküsitluste järgi on seis endiselt üsna tasavägine. Mõlemal kandidaadil on selja taga ka tugev lojaalne valijaskond.

Peaaegu poole Trumpi kampaaniarahast on kogunud teda toetavad poliitilised tegevuskomiteed (super Pac). Tegemist on lüngaga rahastamissüsteemis, mis võimaldab miljardäridel teha suuri annetusi.

Neli miljardärist annetajat, Timothy Mellon, Miriam Adelson, Elon Musk ja Richard Uihlein on andnud Trumpi-meelsetele tegevuskomiteedele 395 miljonit dollarit.

Ka Harrise kampaania on pälvinud mitme miljardäri toetuse. Tema kampaaniat rahastavad näiteks miljardärist Illinoisi kuberner JB Pritzker ja Facebooki kaasasutaja Dustin Moskovitz.