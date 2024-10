Ulatuslik elektrikatkestus kõigutab Kuuba kommunistliku režiimi alustalasid

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et miljonid kuubalased on olnud mitu päeva ilma elektrita ning kommunistliku riigi majanduse probleemid aina süvenevad. Kuuba kompartei seisab nüüd silmitsi viimaste kümnendite suurimate probleemidega, häid lahendusi paraku polegi.

Kuubat tabas eelmise nädala lõpus üleriigiline elektrikatkestus, seejärel tabas saareriiki veel orkaan Oscar.

Kuuba majandus oli juba varem raskustes, elektrivõrgu kokkuvarisemine süvendas majandusprobleeme veelgi. Kohalikud elanikud ütlesid, et veepuudus on muutumas aina tõsisemaks, sularahaautomaadid ei tööta, külmikud sulavad ja toit rikneb.

Troopilise saarel elavad inimesed ei saa enam kasutada konditsioneeri, ventilaatoreid ega elektripliite. Autoga sõitmine on ohtlik, kuna foorid ei tööta, ühistransport on halvatud.

"See on nagu sõjamajandus," ütles Havanna elanik Clemente Morgado. Ta ütles, et tema majapidamine oli ligi 30 tundi ilma elektrita. Mujal linnas on inimesed olnud üle kahe päeva ilma elektrita.

Kuuba režiim kuulutas välja eriolukorra ning käskis sulgeda koolid, ülikoolid, baarid ja ööklubid. Enamik riigitöötajaid saadeti koju, võimud loovad nüüd tööliste brigaade, mis peaksid siis kaitsma valitsuse hooneid ja hoidma ära rüüstamisi.

Riiklik elektrifirma teatas, et 56 protsenti Havanna klientidest oli esmaspäevaks elektri tagasi saanud. Samuti kutsuti inimesi üles elektrit säästma, et vältida ülekoormust.

Kuuba president Miguel Diaz-Canel ajas pühapäeval selga sõjaväevormi ning hoiatas kuubalasi, et rüüstamisi ja proteste riigis ei sallita, vahendas The Wall Street Journal.

Kuuba kommunistid süüdistavad riigi elektrivõrgu allakäigus USA sanktsioone. Kuuba elektrivõrk on vananenud, saar ei suuda hankida uusi varuosi, Venezuela vähendas naftatarneid.

Kommunistlikus saareriigis lokkab veel süsteemne ja ulatuslik korruptsioon, see süvendab energiakriisi veelgi.