Zelenski: Ukraina ei küsi läänelt tuumarelvi

"Me ei palu, et meile antaks tuumarelvi," ütles Zelenski, kes mõni päev varem oli vihjanud, et Kiiev taotleb kas NATO-ga liitumist või tuumarelvi.

Nõukogude Liidu lagunemisega 1991. aastal sai Ukraina päranduseks maailma suuruselt kolmanda tuumaarsenali. Kolm aastat hiljem loobus Kiiev sellest, saades Venemaalt ja USA-lt julgeolekutagatised.

Budapesti memorandumina tuntud julgeolekutagatised, nõudsid, et allkirja andnud pooled austavad Ukraina ja teiste endiste liiduvabariikide territoriaalset terviklikkust ja sõltumatust.

"Me loovutasime tuumarelvad. Me ei saanud NATO-sse," ütles Zelenski esmaspäeva õhtul ajakirjanikele. "Kõik, mis me saime, on täiemahuline sõda ja palju ohvred, nii et täna on meil ainult üks väljapääs."

"Me vajame NATO-t, sest meil ei ole relvi, mis Putini peataksid," lisas Zelenski.

Zelenski selgitas sellega eelmisel nädalal Euroopa Liidu tippkohtumisel lausutut, et "Ukraina kas saab relvad, millega end kaitsta, või peab meil olema mingisugune allianss".

Zelenski: Ukraina rahukõnelused Venemaaga sõltuvad USA valimistest

Ukraina väljavaated rahukõnelusteks Venemaaga sõltuvad USA presidendivalimiste tulemusest, ütles president Volodõmõr Zelenski.

"Eelkõige sõltub see Ühendriikide valimistest. Ma arvan, et nad jälgivad Ühendriikide poliitikat," ütles Zelenski.

Zelenski: Saksamaa kardab Venemaa reaktsiooni Ukraina NATO-kutsele

Volodõmõr Zelenski sõnul kardab Saksamaa seda, kuidas Venemaa reageeriks, kui Kiievile esitatakse kutse liituda NATO sõjalise alliansiga.

"See on fakt, et Saksa pool on skeptiline meie NATO-ga liitumise pärast," ütles Zelenski.

Zelenski eitas Umerovi ja Budanovi väljavahetamise kavatsust

"Ma ei kavatsenud seda teha. Ma ei kavatse Budanovit asendada, jah, ka Umeroviga ei ole sellist küsimust," kommenteeris Zelenski ajakirjanikele kuulujutte luurepeavalitsuse juhi ja kaitseministri väljavahetamise kohta.