Sikorski: Poola sulgeb sabotaažikatsete tõttu Vene konsulaadi

Poola välisminister Radoslaw Sikorski ütles teisipäeval, et andis korralduse sulgeda Moskva sabotaažikatsete tõttu Venemaa konsulaat Poznanis.

"Meil on infot, et Poolas ja liitlasriikides läbi viidud sabotaažikatsete taga on Venemaa. Olen seetõttu otsustanud tühistada Vene konsulaadi tegutsemisloa Poznanis," ütles Sikorski.

Poola on korduvalt avaldanud muret venemeelsete provokatsioonide pärast ja süüdistanud Moskvat luuramises. Venemaa lubas konsulaadi sulgemisele "valusat" vastust.

Poola välisministeeriumi teatel suletakse konsulaat lähipäevil ja selle töötajad kuulutatakse soovimatuteks isikuteks.

"Me anname sellele kõige hiljutisemale vaenulikule sammule valusa vastuse," seletas Vene välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova uudisteagentuurile RIA Novosti.

Vene ministeeriumi kohaselt on riigil Poolas neli konsulaati ja suursaatkond Varssavis.

"Me nõuame lõppu hübriidsõjale Poola ja tema liitlaste vastu," ütles Sikorski, lisades, et ministeerium jätab endale õiguse võtta täiendavaid meetmeid kui sabotaažikatsed jätkuvad.