Aasta taluks valitud Pistimäel tegeldakse kartulikasvatusega

Merike ja Andres Jaaska on koos olnud üle 30 aasta. Pistimäe talus on nad kasvatanud küll aedvilju, küll teravilja, viimastel aastatel on aga pidama jäädud üksnes kartulikasvatuse juurde.

"Mees teeb ikka põhitöö ja mina olen selline musta töö tegija – olen kombaini peal, kontrollin töölisi, et ikka töötaks, ja hoidla all olen sorteerija peal," lausus Merike Jaaska.

Kokku kasvatavad Jaaskad kartuleid 50 hektaril ning kui veel enne sõda eksporditi poolt toodangust Ukrainasse, Moldovasse ja teistesse riikidesse, siis nüüd varustatakse Eesti restorane ja toitlustajaid.

"Meil läheb enam-vähem hästi, võib öelda. Eks üldine põllumajandus on langustrendis ja sama on ka tegelikult kartulikasvatusega. Kartulikasvatus on ikkagi väga hääbumas Eestis," lausus Andres Jaaska.

Muresid on muidugi veel – ilmastikumuutus ei soosi kartulikasvatust, sisendid on kallid, lõpphind võiks olla kõrgem, aga see ei tähenda, et tootmine tuleks lõpetada, sest nagu peremees Andres ütleb, midagi peab ju tegema ja investeeritud on kah juba.

"Praegu on plaan hakata väärindama, mingis koguses hakata ka pesema ja väikepakendit kasutama, et saada ikkagi turult paremat hinda," lausus Andres Jaaska.

Talupidajate keskliidust, kes on tunnustuse väljaandjaks, tõdetakse, et parimate talude tiitlit on aastast aastasse keerulisem välja anda, kuna väiketalusid jääb järjest vähemaks.

"Sest ka väiketalud muutuvad üha suuremaks tootmiseks, sinna ehitatakse peale tehas, tööstus, mis tegelikult ei ole enam talu, kus on ikka hulk inimesi tööl. See on maapiirkondades väga hea samm, aga kaob ära talu elustiil. Ja selle tõttu peab just talupidajate keskliit väärtustama talu kui tootmisüksust," lausus taluliidu nõukogu liige Marika Parv.