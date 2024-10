Ilm püsib oktoobri kohta soe

Kolmapäeva öö on Eestis muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast keskööd tugevneb rannikul tuul puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Sooja on 6 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, puhanguti 14, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, puhanguti 16, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 12 kraadi.

Neljapäeva öö on kohati vähese vihmaga, päev peamiselt sajuta. Öösel on sooja 6 kuni 12, päeval 10 kuni 13 kraadi.

Reedel läheb ilm pilvisemaks, aga vihma on vähe. Öösel on sooja 5 kuni 12, päeval 9 kuni 12 kraadi.

Laupäeval jõuavad vihmapilved lääne poolt pärast lõunat, pühapäeval alles õhtul. Õhk on mõõdkalt soe ja jääb öösiti vahemikku 5 kuni 11 kraadi, vaid laupäeva öö on kohati jahedam, päevasel ajal on sooja 8 kuni 12 kraadi.