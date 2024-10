Budanov: kolmapäeval võivad Kurskisse jõuda Põhja-Korea sõdurid

USA välisministeeriumi esindaja Vedant Patel ütles, et riik toetab Lõuna-Koread, kui see otsustab anda Ukrainale sõjalist abi. Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles teisipäeval, et esimesed Põhja-Koreast pärit sõdurid võivad Kurski oblastisse jõuda juba 23. oktoobril ehk kolmapäeval.

USA toetaks Lõuna-Korea sõjalist abi Ukrainale

USA toetab Lõuna-Koread, kui see otsustab anda Ukrainale sõjalist abi, vahendas portaal Unian kolmapäeval USA välisministeeriumi esindaja Vedant Pateli sõnu.

Patel lausus Ukrinformile, et Washington kiidab heaks liitlaste ja partnerite soovi tugevdada Ukraina kaitsepotentsiaali ning teeb nendega selles küsimuses ka pidevalt koostööd.

"Loomulikult tervitame kõiki riike, kes toetavad meie Ukraina partnereid, kes jätkavad oma territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse kaitsmist," ütles Patel.

Budanov: Põhja-Koreast pärit sõdurid võivad Kurski oblastisse jõuda juba kolmapäeval

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles teisipäeval, et esimesed Põhja-Koreast pärit sõdurid võivad Kurski oblastisse jõuda juba 23. oktoobril ehk kolmapäeval, vahendas Ukrainska Pravda.

"Ootame homme esimesi üksusi Kurski suunale," ütles teisipäeval Budanov.

Pole veel selge, kui palju põhjakorealasi välja ilmub. Budanov märkis, et see selgub mõne päeva pärast.

Lõuna-Korea luure andmeil saadab Pyongyang Vene okupatsiooniarmeele appi 12 000 sõdurit.

Venemaa ründas Ukrainat droonidega

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Ukrainat droonidega ning riigi pealinnas kõlasid õhuhäire sireenid, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski selgitas, mis võiks viia sõja kuuma faasi lõpetamise suunas

Vastastikune energiataristu vastu suunatud rünnakute peatamine võib olla samm sõja kuuma faasi lõpetamise suunas, vahendas portaal Unian kolmapäeval Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnu kohtumisel ajakirjanikega.

"Siin on elav näide. Otsustasime esimesel tippkohtumisel, milline võiks olla lahendus energiajulgeoleku osas. Teisisõnu: meie ei ründa nende energeetikat, nemad ei ründa meie energeetikat. Kas see võib viia kuuma faasi lõppemiseni? Ma arvan, et jah," rääkis Zelenski.

Zelenski lisas, et rünnakute peatamine energiasektorile tooks kaasa "temperatuuri languse", nagu ka Venemaa rünnakute peatamine teraviljakoridorile, Ukraina sadamatele ja laevadele.

"Kui räägime vabast navigatsioonist, siis võib tippkohtumisel langetada otsuse, et kellelgi pole õigust rünnata tsiviilotstarbelisi laevu ega blokeerida meresid, meie puhul eriti Musta merd. Kuid see ei tähenda, et nemad ei kasutaks näiteks droone mõne meie sõjalise sihtmärgi vastu, meie aga ei ründaks nende sõjalisi sihtmärke," lisas president.

Pärast Ukraina operatsiooni algust Kurski oblastis kirjutas The Washington Post, et augustis kavandasid Ukraina ja Venemaa esindajad läbirääkimisi mõlema poole rünnakute peatamiseks energiataristu vastu.

Le Monde'i teatel tegi Katar ettepaneku korraldada selline kohtumine pärast esimest rahutippkohtumist Šveitsis.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1460 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 683 040 (võrdlus eelmise päevaga +1460);

- tankid 9088 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 18 229 (+30);

- suurtükisüsteemid 19 674 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1234 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 981 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 17 489 (+85);

- tiibraketid 2625 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 27 217 (+106);

- eritehnika 3509 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.