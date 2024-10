Iisraeli teatel hoiab Hezbollah poolt miljardit haigla all asuvas punkris

Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et punker asub Al-Saheli haigla all ja seal on poole miljardi dollari väärtuses rahatähti ning kulda, vara pärineb Iraanist, vahendas The Telegraph.

Hagari kutsus seejärel Liibanoni ja teisi riike üles, et nad ei lubaks islamirühmitusel kasutada seda vara terrorismi rahastamiseks. Hagari lisas, et Iisraeli õhujõud jälgivad seda haiglakompleksi.

Hagari ütles veel, et Teheran saadab Iraani Beirutis asuvasse saatkonda sularaha ja kulda. Ta ütles, et selline sularaha ja kulla sissevool kahjustab Liibanoni naela.

"Seda raha saab endiselt kasutada Liibanoni riigi ülesehitamiseks. Liibanon on viimaste aastate jooksul kogenud suurt finantskriisi, seda kasutas ära Hezbollah," ütles Hagari.

Haigla direktor Fadi Alameh, kes on Liibanoni parlamendisaadik ja seotud Hezbollah' liitlase Shia Amali parteiga, lükkas Iisraeli süüdistused tagasi. Ta väitis, et haiglal ja islamirühmitusel pole sidemeid ja rääkis, et maa-aluseid ruume kasutatakse operatsioonide läbiviimiseks.

Teisipäeval kutsuti haiglasse ka ajakirjanikud ning neile näidati maa-aluseid ruume. Ajakirjanikud rääkisid, et haigla töötajad on veendunud, et salajast punkrit pole olemas.

Iisrael on samas võtnud nüüd sihikule ka Hezbollah' finantsüksuse Al-Qard Al-Hassani.

Al-Qard Al-Hassan on 1980. aastatel asutatud USA sanktsioonide alla kuuluv pank, mis pakub Liibanoni šiiitide kogukonnale finantsteenuseid, sealhulgas intressivabasid laene ning sularahaautomaatide sisse- ja väljamakseid.

Vabaühendusena registreeritud Al-Qard Al-Hassan on Hezbollah' sotsiaalteenuste ja majanduslike huvide võrgustiku sümbol, mis hõlmab ka meditsiinilist heategevusorganisatsiooni ja ehitusettevõtet.

Iisrael jätkab nüüd Beiruti pommitamist ja on andnud Al-Qard Al-Hassaniga seotud rajatiste pihta ligi 30 õhulööki.

Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel on kuu aega kestnud Iisraeli ja Hezbollah' sõjas surma saanud ligi 1500 inimest. Ligi miljon inimest on pidanud kodust lahkuma.