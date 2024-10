Harju Elektri puhaskasum vähenes kaks korda

Börsiettevõte Harju Elekter Group tegutseb neljas riigis. Mullu töötas ettevõttes üle 1000 inimese, kuid aasta jooksul on ettevõte pidanud koondama 150 inimest.

"Kokku Eestis on vähenenud inimesi 60 võrra ehk et Eesti tootmises töötab täna alla 300 inimese," ütles Harju Elekter Groupi juht Tiit Atso.

Atso sõnul on tulemused aga ootuspärased, sest kahanemine järgnes mullusele rekordaastale.

"Kasum küll kvartalite võrdluses vähenes, kuid tegelikult üheksa kuuga oleme rekordilises kasumis, nii et ületasime ka eelmise aasta tulemust. Tegelikult on kõik väga hästi," ütles Atso.

Börsifirma on oma tootmises muutmas nii fookust kui ka sihtturge, nii et peatselt asutakse taas värbama.

"Hetkel, seoses andmekeskuste ja ka akuparkide arendustega on järjest enam vaja selliseid suuremaid tehnilisi elektrifitseeritud hooneid ja seetõttu võib-olla liigume väärtusahelas kõrgemale ja vajame seetõttu kõrgema taseme spetsialiste. Turud on ka muutunud. /.../ Eestis on endiselt mahud täiesti normaalsed, kuid Soomes on see järk-järguliselt vähenenud. Järjest enam müüme üle maailma ja ka palju Kesk-Euroopasse, Saksamaale, Hollandisse," rääkis Atso.