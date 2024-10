Briti luure: Venemaa pommitab Gaza toiduabilaevu

Briti luure andmed näitavad, et Venemaa rünnakutes Ukraina sadamatele saavad tabamusi ka kaubalaevad, mis veavad toitu Gazasse, kirjutab väljaanne The Telegraph .

Kremli rünnakud kaubalaevadele Ukraina sadamates on viivitanud tarneid Palestiina tsiviilelanikele, väidavad Briti ametnikud.

Briti luure leidis, et Gazat varustavatest viljalaevadest on saanud Venemaa raketirünnakute kaaskahju ehk collateral damage.

Luure andmetel tabasid Kremli pommid üheksa päeva jooksul 5. kuni 14. oktoobrini vähemalt nelja kaubalaeva.

Tabamuse sai ka Panama lipu all sõitev konteinerlaev, mis vedas ÜRO saadetisena päevalilleõli.

Ühendkuningriigi luureteenistus leidis, et Venemaa on tabanud ka Egiptusesse ja Lõuna-Aafrikasse teravilja vedavaid laevu.

Samuti said tabamuse kaks maisi vedanud alust, Ukraina on Hiinale suuruselt teine maisi tarnija.

"Venemaa valimatud löögid Musta mere sadamatele näitavad, et Putin on oma võidu saavutamiseks valmis riskima ülemaailmse toidukindlusega," ütles Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer. "Seda tehes kahjustab ta miljoneid haavatavaid inimesi Aafrikas, Aasias ja Lähis-Idas, et saavutada võit oma barbaarses sõjas."

"Venemaa ei austa norme ja seadusi, mis reguleerivad meie rahvusvahelist süsteemi," lisas Starmer.