Oluline neljapäeval, 24. oktoobril kell 9.37:

Politico: Ukraina NATO-sse kutsumise vastu on seitse riiki

Ukraina NATO-sse kutsumise vastu on seitse riiki, vahendas portaal Unian neljapäeval väljaannet Politico.

Washingtoni ja NATO allikad ütlesid Politicole, et Saksamaa ja USA on ühed suurimatest riikidest, mis reageerivad aeglaselt Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski palvetele esitada Ukrainale otsekohe kutse alliansi ridadesse.

Vastuseisu väljendavad ka Ungari ja Slovakkia. Nende praegused liidrid on Kremli-meelsetel seisukohtadel.

Ungari peaminister Viktor Orban blokeeris Euroopa Liidu vahendid relvastuse ostmiseks Ukrainale ning lahkus ka NATO programmist, millega antakse Ukrainale surmavat sõjalist abi.

Slovakkia peaminister Robert Fico hoiatas aga selle kuu alguses, et Ukraina astumine NATO-sse "oleks hea alus kolmandaks maailmasõjaks" ning lubas, et ta ei nõustu mitte kunagi sellega.

Üks NATO ametnik rääkis Politicole, et Ukraina kutsumise vastu on ka Belgia, Sloveenia ja Hispaania, kuid "nad peidavad end USA ja Saksamaa selja taha".

Teine allikas märkis, et need riigid "toetavad seda ideed abstraktselt, kuid niipea, kui see hakkab realiseeruma", asuvad nad sellele avalikult vastu seisma.

See seab need riigid vastuollu Balti riikide ja Poolaga, kes suhtuvad Ukraina NATO-sse kutsumise ideesse väga entusiastlikult.

Ametnikud märgivad samas, et USA ja Saksamaa ei välista võimalust, et Ukraina kunagi pääseb allianssi.

Venemaa ründas Ukrainat taas droonidega

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukrainat droonidega ning riigi pealinnas Kiievis kõlasid õhuhäire sireenid. Ukraina võimud palusid inimestel varjuda, vahendas Ukrainska Pravda.

USA: Venemaal on väljaõppel vähemalt 3000 Põhja-Korea sõjaväelast

Venemaal on väljaõppel vähemalt 3000 Põhja-Korea sõjaväelast, kinnitas kolmapäeval USA.

"Meie hinnangul toimetas Põhja-Korea oktoobri algusest kuni keskpaigani vähemalt 3000 sõdurit Venemaa idaossa," ütles Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ajakirjanikele.

Sõjaväelased toimetati laevaga Vladivostokki ja sealt edasi "mitmesse Vene sõjaväe väljaõppekeskusesse Venemaa idaosas, kus nad on praegu läbimas väljaõpet", ütles ta.

"Me ei tea veel, kas need sõdurid astuvad võitlusse koos Vene sõjaväega, kuid see on kindlasti murettekitav võimalus," lausus Kirby.

Eelmisel nädalal teatas Lõuna-Korea luureagentuur, et Põhja-Korea on alates 2023. aasta augustist saatnud Venemaale üle 13 000 konteineri suurtükkide, laskemoona ja teiste tavarelvadega, et toetada Moskva vallandatud sõda Ukraina vastu.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1240 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 684 280 (võrdlus eelmise päevaga +1240);

- tankid 9090 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 18 254 (+25);

- suurtükisüsteemid 19 719 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1236 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 981 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 17 597 (+108);

- tiibraketid 2625 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 27 286 (+69);

- eritehnika 3513 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.