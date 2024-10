Otse kell 12: eksperdid arutavad, kas Eestis süveneb hariduslik ebavõrdsus

Arenguseire Keskus, Eesti Koostöö Kogu ja Noored Kooli korraldavad neljapäeval arutelu "Kas Eestis on süvenemas hariduslik ebavõrdsus?" . Kell 12 algavat mõttevahetust näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Teemat avavad Tartu Ülikooli rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru, Noored Kooli õpetaja ja endine politseinik Herdo Kala, Praxise analüütik Sandra Haugas ning Tallinna hariduse valdkonna abilinnapea ja Noored Kooli endine õpetaja Aleksei Jašin.

Hariduslik ebavõrdsus Eestis süveneb. Eesti lapsed on aastaid näidanud suurepäraseid tulemusi PISA testides, mis näitavad Eesti haridussüsteemi tugevat taset rahvusvahelises võrdluses. Kuid samal ajal näitavad kohalikud andmed murettekitavat trendi: lapse edukus näiteks matemaatika riigieksamil on tugevalt seotud pere majandusliku taustaga, eriti ema sissetulekuga. Kui sellele liita veel piirkondlik segregeerumine, siis selle varjus on märkamata jäänud haridusliku ebavõrdsuse süvenemine. Ühisseminaril arutataksegi, mida selle olukorra muutmiseks ette saab võtta.

Seminari juhib Arenguseire Keskuse ekspert ja Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kindsiko.