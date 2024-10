SEB Eesti üheksa kuu puhaskasum oli 148 miljonit eurot

SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik ütles SEB Eesti üksuse üheksa kuu tulemust kommenteerides, et kasumit vähendas eelkõige suurenenud dividendimakselt tasutud tulumaks, mille tulemusena oli selle aasta üheksa kuu kasum 16,8 protsenti väiksem eelmise aasta sama aja kasumist.

Grupi tegevustulud ulatusid 268,2 miljoni euroni (2023. aastal 263,2 miljonit) ning tegevuskulud 64,0 miljoni euroni (2023. aastal 57,0 miljonit eurot). Neto eeldatavaid krediidikahjumeid vähendas grupp 2,7 miljoni euro ulatuses (2023. aastal 1,2 miljonit eurot).

Üheksa kuu võrdluses kasvasid SEB tulud kaks protsenti, võrreldes selle aasta teise kvartaliga vähenesid tulud viis protsenti, ütles Parik. Tulude vähenemine on tingitud intressimäärade alanemisest ning teenustasude alandamisest.

SEB kulud on aastaga suurenenud 12 protsenti ja seda peamiselt investeeringutest töötajatesse ning uutesse teenustesse. "Värbame aktiivselt uusi töötajaid tehnoloogia ja tootearenduse valdkonda. Selle aasta jooksul on SEB Eestis värvatud erinevatesse valdkondadesse 98 uut töötajat," lisas Parik.

Tugev laenuportfelli kvaliteet on võimaldanud sellel aastal laenukahjumite eraldisi vähendada ja selle tulemusena oli SEB tegevuskasum pea samas suuruses, kui eelmisel aastal samal ajal, ütles Parik.

Tulumaksu arvestas SEB Eestis 58,6 miljonit eurot (2023. aastal üheksa kuuga 27,7 miljonit eurot). Grupp maksis 2024. aasta üheksa kuuga Eesti riigi tuludesse kokku 80,0 miljonit eurot erinevaid makse, mis on kaks korda enam, kui eelmisel aastal samal ajal.

Üheksa kuu kokkuvõttes on näha esimesi märke majandusaktiivsuse taastumisest Eestis, ütles Parik. "Vaatamata üle kahe aasta väldanud majanduslangusele on SEB laenuportfell jätkanud kasvamist kõikides kliendigruppides. Eraisikute laenukasvu veab suurenenud huvi kodulaenude vastu. SEB on selle aasta üheksa kuuga andnud välja 3330 uut kodulaenu ja kodulaenude uusmüügi maht on aastaga kasvanud 27 protsenti," lisas ta.

Äriklientide valmidus algatada uusi äriprojekte on veel tagasihoidlik, kuid sellest hoolimata on SEB selle aasta üheksa kuuga toetanud enam kui 5100 äriplaani käivitamist ning ettevõtete laenuportfell on aastases võrdluses kasvanud 4,45 protsenti, märkis Parik.

Eraisikute hoiuste maht kasvas aastases võrdluses 6,2 protsenti, samas kui äriklientide likviidsus on jätkuvalt surve all, ütles Parik. Kokku on hoiused kasvanud ligi kaks protsenti.