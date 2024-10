Laelatu puisniidu kahjustuste paranemine võib võtta veel aastaid

Keskkonnaameti tellitud puisniidu taastamistöö käigus sai aasta alguses Lääneranna vallas rasketehnika vale kasutamise tõttu kahjustada Laelatu puisniidu pinnas. Sel sügisel siluti seal roopad ära, kuid looduse kosumine võtab veel aega.

"Päris algse olukorra taastumiseks võib siin minna üle kümne aasta või midagi taolist, aga taimestikuga taastub see siin lähema kahe, kolme aastaga, seda kohe kindlasti. Aga see taimestik, mis siin oli originaalselt, et see taimeline ja liigiline koosseis taastuks, ma pakun, et selleks läheb kauem aega," rääkis keskkonnaameti maahoolduse büroo juhataja Gunnar Sein.

Keskkonnaameti maahoolduse büroo juhataja Gunnar Sein Autor/allikas: Juhan Hepner/ERR

Roopad tekkisid puisniidu ühe osa taastamise käigus, kui pinnas oli sooja ilma tõttu pehme. Töö tegijale tõi see kaasa ligi paari tuhande eurose leppetrahvi. Gunnar Sein nentis, et oluline on tõsta teadlikkust, sest keskkonnaametil pole võimalik istuda pidevalt iga traktoristi kõrval.

"Lihtsalt tuleb veel hoolikamalt jälgida seda, et kui pinnas on pehme, siis tulebki tööd katkestada. Meie talved on üha pehmemad ja fakt on selles, et me ei taasta niitusid, sealhulgas puisniitusid, roobaste hinnaga," ütles Sein.

Sein lisas, et sarnaseid juhtumeid püütakse alati vältida, aga kuna Eestis on hooldamise all praegu 1400 hektarit puisniite ja plaan on kasvatada see number 2027. aastaks 2000 hektarile, pole reaalne, et seda saaks teha ainult käsitsi. Näiteks nõuab tema sõnul niitmistehnika, et niidul poleks kände.

"Näiteks kände eemaldatakse meil tänapäeval freesimise teel. Paratamatult teatud tüüpi taastamisvõtted ongi meil võimalikud ainult masinatega."

Laelatu puisniidul on üks liigirikkamaid taimekooslusi maailmas, kuid kahjustatud pinnasega kohad ei asunud niidu kõige liigirikkamates osades.