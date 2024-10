Jaapani uut peaministrit ähvardab valimistega enamusest ilmajäämine

Ishiba astus ametisse vähem kui kuu aja eest tasavägise võitlusega valitsevas Liberaaldemokraatlikus Parteis (LDP), mis ei ole viimasest 69 aastast võimul olnud vaid neljal.

Arvamusküsitlused näitavad aga, et LDP ei pruugi esmakordselt pärast 2009. aastat saada alamkojas enamuseks vajalikku 233 kohta. Praegu on neil 256 kohta.

Mõned küsitlused osutavad koguni, et Ishiba ei suuda valimiste järel valitsust moodustada isegi koos väiksema koalitsioonipartneri Komeito parteiga, vaid vajab veel mõnda partnerit.

Talle ei tule kasuks ka opositsioonierakonna Põhiseaduslik Demokraatlik Partei (CDP) uue juhi Yoshihiko Noda populaarsus. Ekspeaminister Noda ja praegune valitsusjuht Ishiba on mõlemad 67 aastat vanad.

Noda seisukohad ei sarnane LDP-le, ta on põhimõtteliselt konservatiiv, ütles Ritsumeikani ülikooli poliitikateadlane Masato Kamikubo.

"CDP ehk Noda võib olla alternatiiv LDP-le. Seda arvavad paljud valijad," ütles Masato Kamikubo.

Jaapan seisab silmitsi paljude väljakutsetega. Rahvaarv langeb prognooside põhjal järgmise 50 aasta jooksul ligi kolmandiku võrra, kuid tööjõupuudus on paljudes sektorites juba praegu.

Maailma neljandas majanduses on seisak, nõrk jeen on viimastel aastatel viinud üles impordi hinnad, eriti on seda märgata energia tootmises ikka veel valdavate fossiilkütuste juures.

Küsitluste põhjal teeb valijatele kõige enam muret inflatsioon, aga ka partei musta kassa skandaal, mis sai saatuslikuks Ishiba eelkäijale Fumio Kishidale.

Jaapani riigivõlg sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kohta on üks maailma kõrgemaid, kuid valitsusel tuleb leida raha üha kasvava eakate arvu ülalpidamiseks.

Teine suur valdkond on kaitsekulutused, mida Kishida lubas kahekordistada, tugevdades sõjalisi sidemeid USA-ga vastukaaluks Hiinale.

Ishiba on lubanud taaselustada maapiirkonnad, kus aprillikuise uuringu põhjal ähvardab kadu rohkem kui 40 protsenti linnadest ja asulatest.

Uus peaminister on lubanud ka deflatsiooni selja taha jätta – seisvad või langevad hinnad on Jaapanit kimbutanud aastakümneid – ning suurendada sissetulekut ergutuspaketiga.

Ta on rääkinud plaanist tõsta sel kümnendil alampalka rohkem kui 40 protsendi võrra, ehkki see võib anda valusa hoobi paljudele väikeettevõtetele.

Lühikeste mesinädalate järel on peaministri toetus aga langenud ning Kyodo Newsi viimaste küsitluste põhjal ei ole valitsusega rahul 40 protsenti jaapanlastest.

Ajalehe Ashiba küsitluse põhjal on valitsusega rahul 33 protsenti ja rahulolematuid 39 protsenti. Tulemus on halvem kui Kishidal enne 2021. aasta valimisi.

Tokyo ülikooli polioloogi Yu Uchimura sõnul ei ole aga kindel, kas opositsioon suudab olukorda ära kasutada ja ise enamuse saavutada, sest alatasa kisutakse isekeskis ning minnakse väga kiiresti laiali.