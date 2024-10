CNN: väidetavalt kasutab Iisraeli sõjavägi Gazas palestiinlasi inimkilbina

Iisraeli kaitsejõudude (IDF) sõdur ja viis endist kinnipeetavat rääkisid CNN-ile, et Iisraeli sõjavägi on Gazas sundinud palestiinlasi sisenema ohtlikesse hoonetesse ja potentsiaalselt mineeritud tunnelitesse, et vältida oma vägede viga saamist. Iisraeli kaitsejõud eitavad süüdistusi.