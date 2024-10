WSJ: Venemaa aitas Jeemeni huthidel rünnata laevu Punasel merel

Leht teatas viitega "asjaga kursis olevale isikule" ja kahele anonüümseks jäänud Euroopa kaitseametnikule, et andmed edastati Iraani vahendajate kaudu ning neid kasutati laevade ründamiseks rakettide ja droonidega.

Huthid, kelle kontrolli all on suured alad Jeemenis, alustasid laevade ründamist Punasel merel, väites, et teevad seda solidaarsusest palestiinlastega Gaza sõjas, mille vallandas äärmusrühmituse Hamas rünnak Iisraeli vastu 2023. aasta 7. oktoobril.

Huthide rünnakud on viinud laevaliikluse järsule vähenemisele tähtsal mereteel.

USA ja Suurbritannia reageerisid sõjalaevade saatmisega piirkonda ning on pommitanud huthide sihtmärke Jeemenis.

Analüütikud toovad välja, et laiemas plaanis tahab Venemaa külvata ebastabiilsust kogu Lähis-Ida piirkonnas. USA peaks siis pöörama piirkonnale rohkem tähelepanu.

"Venemaa jaoks on vägivalla laienemine hea uudis, sest see viib maailma tähelepanu Ukrainast eemale," ütles Berliini Carnegie Venemaa-Euraasia Keskuse direktor Aleksander Gabujev.