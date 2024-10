Uus Järvamaa päästemaja tagab päästjatele kiirema väljasõidu

Paide päästekomando meeskonnavanem Kalev Mõttus ütles, et kui varem tegutsesid päästjad linnasüdames asuvas päästehoones, siis uus asukoht linna Tallinna-poolsel piiril tagab meeskonnale kiirema ja sujuvama väljasõidu.

"Läbi linna sõita ja kõiki neid ringe võtta, mis siin oli, ka Türi poole minnes, nüüd on ikka päris mitu minutit kindlasti klientidel võitu," rääkis Mõttus.

Päästja Rein Link lisas, et uues majas on meestel oluliselt paremad olmetingimused, võimalus päästetööst ja muudest kohustustest vabal ajal korralikult välja puhata.

"Siis oli tõeline kasarmu, ikka viis või kuus meest olid ühes toas. Aga mis meil nüüd siin viga on, igaühel oma tuba, ütleme nii. Selles suhtes on ikka märksa parem," rääkis ta.

Eelmine Paide päästemaja valmis 52 aastat tagasi ja on amortiseerunud. Paide komandopealik Ilmar Koppel ütles, et uue maja kavadamisel võeti arvesse nii päästjate soove kui ka piirkonna eripära.

"Rõhuasetus tehnika mõistes on maastikuvõimekus ehk Paide päästekomandol on roomiksõidukid UTV-d, mis meil suvel oluliselt tööd saavad. Nii nagu igal komandol on põhiauto, nii-öelda meeskonnaauto ja paakauto. Paide eripära on see, et paakauto on konteinerautona, et me saame ka enda roomiksõidukit vedada, pumbamoodulite konteinereid vedada. Ja nüüd hiljuti tuli meile ka uus konteiner, mis on veebassein kopteritele, mis kattub selle meie metsakustutusvõimekusega," selgitas Koppel.

Uues päästemajas on ka koolituskeskus, ruumid Lääne päästekeskuse ja päästeameti mõnele töötajale ning võimalused kaugtööks. Riik investeeris Järvamaa päästemajja ligi seitse miljonit eurot.

Reedel avatud Järvamaa päästemaja on tänavu juba teine riiklik investeering Järvamaa päästevõimekuse parandamisse, sest veebruaris sai valmis uus päästemaja Türil.