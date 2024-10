Nädalavahetus on mitmel pool sajune

Laupäeval ja pühapäeval on oodata vihmasadusid.

Laupäeva öö on muutliku pilvisusega ja mõnel pool võib olla udu. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3 kuni 7, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja udutab. Tuul puhub edelast ja lõunast 2 kuni 7 meetrit sekundis ning õhusoe püsib vahemikus 8 kuni 12 kraadi.

Päeval on taevas pilves ja mitmel pool sajab vihma. Õhtul on kohati veel udu. Lõunakaare tuul puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on kuni 12 kraadi.

Kui pühapäeva öö on veel mitmel pool sajune, siis päeval tuleb vaid kohati nõrka vihma. Öösel on sooja 5 kuni 11, päeval 8 kuni 12 kraadi. Lõunakaare tuul on mõõdukas.

Esmaspäev on samuti sajune. Vihm jõuab saartele kesköö paiku ja levib kiirelt üle maa ning lakkab alles hilisõhtuks. Öösel on sooja 7 kuni 11, päeval 9 kuni 12 kraadi.

Teisipäeva öö on mitme kraadi võrra jahedam, kuid sajuta ja vihma on oodata alles õhtuks.

Kolmapäev toob hoovihmad ja pisut soojema öö.