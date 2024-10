Oluline laupäeval, 26. oktoobril kell 10.07.

- Kiievi kortermajas hukkus droonirünnakus üks ja sai viga viis inimest;

- Rünnakus Dniprole hukkus kolm inimest, nende hulgas laps;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1690 sõdurit.

Kiievi kortermajas hukkus droonirünnakus üks ja sai viga viis inimest

Linnapea Vitali Klõtško ütles Telegramis, et hukkunu oli 2009. aastal sündinud tüdruk, viiest kannatada saanud inimesest üks viidi haiglasse.

Klõtško ütles varem, et kõrghoone paikneb Solomjanskõi linnaosas, mis asub Kiievi lääneosas.

Päästeteenistuste kohaselt said põlengus kahjustada korterid, mis paiknevad 17. kuni 21. korrusel.

Uudisteagentuuri AFP sündmuskohal viibinud reporteri sõnul kuulis ta suminat, enne kui nägi, kuidas droon majja sööstis ja sellele järgnes tulekera.

Hoone ees nägi AFP reporter päästjaid ja meedikuid, samas kui paanikas kohalikud elanikud kogunesid.

Eraettevõtja Inna Moroz oli oma korteris vastasmajas, kui kuulis plahvatust.

"Kukkusin põrandale, siis läksin akna juurde," ütles 31-aastane naine AFP-le.

Tema sõnul lõõmas üks kõrgema korruse korteritest leekides. Samuti nägi ta karjuvaid inimesi, kes püüdsid aknaid puruks lüüa.

Kaheksanda korruse elanik Pavel ütles, et põgenes põlevast hoonest koos abikaasa, kahe lapse ja kassiga.

"See on Kiievi elamurajoon. Siin ei ole mingeid sõjaväelisi rajatisi. Ma ei tea, kus me tänase öö mööda saadame," ütles 40-aastane mees.

Rünnakus Dniprole hukkus kolm inimest, nende hulgas laps

Reede õhtul said Dnipros raketitabamuse 13 kortermaja, kaks elumaja ja üks tervishoiuasutus. Rünnakus hukkus kolm inimest ning vigastada sai 19, teatas kuberner Serhii Lõsak.

Lõsaki sõnul hukkus rünnakus kolm inimest, nende hulgas ka laps. Vigastatud 19 inimesest kolm olid lapsed, nende seas kaheksa-aastane tüdruk ja teismeline poiss. Kaheksa vigastatud on haiglaravil.

Rünnakus hävines osaliselt kahekorruseline elamu. Päästjad tõid rusudest välja kolm hukkunut ning rusude alla mattunud naise, kes viidi ravile.

Kohalike uudistealikate teatel said tabamuse mitmed kohad üle linna.

Ukraina suuruselt neljandas linnas Dnipros elas enne sõja algust ligikaudu miljon inimest.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1690 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 687 600 (võrdlus eelmise päevaga +1690);

- tankid 9109 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 18 332 (+45);

- suurtükisüsteemid 19 782 (+29);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1240 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 984 (+2);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 17 726 (+56);

- tiibraketid 2625 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 27 460 (+95) ;

- eritehnika 3541 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.