Gruusias laupäeval toimuvad parlamendivalimised otsustavad riigi suuna

Valitsev Gruusia Unistuse partei, mida süüdistatakse Venemaale lähenemises ja demokraatia piiramises, on valimistel vastamisi enneolematu läänemeelsete opositsioonijõudude liiduga.

Aasta tagasi anti Gruusiale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus, aga pärast seda läks kõik allamäge. Võimupartei Gruusia Unistus muutis oligarhide jaoks lihtsamaks maksuparadiisist raha toomise, seksuaalvähemuste õigusi kärbiti ja läänest abi saavad vabaühendused peavad end trahvi ähvardusel kirja panema.

Euroopa Liidu ja Gruusia suhted on sisuliselt külmutatud. Opositsioonierakonnad kirjutasid president Salome Zurabišvili üleskutsel alla Gruusia hartale, dokumendile, milles lubatakse võidu korral koonduda aastaks ajaks presidendi pakutud peaministrikandidaadi selja taha ja viia ellu terve rida reforme, mis Gruusia taas Euroopa Liidu teele aitaksid.

Suurima opositsioonierakonna, endise riigijuhi Mihhail Saakašvili loodud Ühendatud Rahvusliku Liikumise välissekretär Zurab Tšiaberešvili andis intervjuu plakati ees, millel lubati pelgalt Euroopa Liidu liitumisprotsess toob

riiki 14 miljardit eurot.

"Ma olen kindel, et Gruusiale avaneb palju struktuurifonde, millest meie riik kasu saab. Ja kui me teeme ära õiged reformid, kasvavad ka läänest tulevad erainvesteeringud dramaatiliselt," ütles ta.

Kusjuures ka võimupartei Gruusia Unistus lubab, et riik jõuab 2030. aastaks Euroopa Liitu, lihtsalt omadel tingimustel.

Erakonna nimekirjas parlamenti püüdev Levan Makašvili rõhutab aga, et nende sõnumites on valimiste põhiküsimus hoopis mujal. Liiga järsk läände kaldumine on tema erakonna hinnangul.

"Vaadake, mis juhtus Gruusias 1990. aastate alguses, vaadake, mis juhtus 2008. aastal. Kui me räägime sõjalisest vastasseisust Venemaaga, siis me ei räägi mingist teooriast või õpikunäitest, see on meie riigiga päriselt juhtunud," ütles ta.