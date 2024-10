Narva muuseum otsib abi ikoonide restaureerimiseks

Narva muuseumis on suur hulk restaureerimist või konserveerimist vajavad ikoone. Mõni neist ootab oma järge aastakümneid. Muuseum algatas annetuskampaania, et kõige väärtuslikumad ikoonid kiiremini näitusesaali jõuaksid.

18. sajandi ikoon, mille restaureerimiseks muuseum abi otsib, on erakordne. Kui tavaliselt maaliti ikoonid puitalusele, siis selle ikooni valmistamisel on kasutatud lina- ja siidikangast, kuld- ja hõbetikandit. Maalitud on vaid pühakute näod. Ebatavaline on valmistamise tehnika ja isegi pühakute valik - Paulus, Sergius ja Katariina, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mida meisterlikumad, mida haruldasema tehnoloogiaga, mida erilisema pühakute valikuga ikoon on, seda hinnalisem on ta ka rahaliselt. See on muuseumi ikoonikogu üks huvitavamaid eksponaate," ütles ikooniloolane Orest Kormašov.

Narva muuseumis on hoiul ligi 400 ikooni, neist 60 on välja pandud kunstigalerii ikooninurgas. Ülejäänud vajavad restaureerimist ja konserveerimist. See ikoon on oma järge oodanud 40 aastat.

"Kellegi ei ole nii palju raha, et restaureerida kõike. Otsustasime, et üks ikoon võiks olla veel väljas, mis võiks pakkuda inimestele huvi, et nad ise saaksid ka panustada ja aidata seda säilitada ja ka näidata," ütles ekspositsioonijuht Anne Raud.

Narva muuseumi varasem ikoonikogu hävis eelmise sajandi 50-ndatel, kuna Nõukogude võimu silmis polnud õigeusu ikoonid midagi väärt. Ka praegu on õigeusklikel Eestis keerulised ajad, kuid see ei tähenda, et õigeusu pärandit ei pea säilitama.

"Õigeusk on ju kristlus. See on üldinimlik. Ja tegelikult ka õigeusu ikoon peegeldab just seda vaimset, mis on omane kõikidele inimestele, sõltumata sellest, mis konfessioonis nad on," sõnas Orest Kormašov.

Ajaloolise ikooni restaureerimiseks peab muuseum koguma umbes 3000 eurot.