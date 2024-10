Parteid on riigikogu liikme kuluhüvitise kärpeks sõnades valmis

Eesti 200 fraktsiooni aseesimees Marek Reinaas soovitab kärpida poole kuluhüvitistest. See tähendab, et 2000 euro asemel saaks riigikogu liige kuus 1000 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegusel hetkel nende kasutamine on muutunud kuidagi harjumispäraselt lopsakaks ja ma arvan, et ettevõtjana mina küll ei kujuta ette, et näiteks oleksid töötajale korvatud kõik elamiskulud, reisikulud, transpordikulud ja mida iganes veel sinna juurde," sõnas Reinaas.

Vadim Belobrovtsev Keskerakonnast ütles, et Eesti 200 idee taga on soov parandada erakonna ja riigikogu mainet. .

"Ma ei usu, et see on see koht, mis tegelikult selle olukorra päästab. Siin ikkagi on see palju suurem ja komplekssem probleem, millega tuleb tegeleda natuke teistmoodi," lausus Belobrovtsev.

Keskerakonna idee järgi võiksid riigikogu liikmed saada palka ja kuluhüvitist vastavalt panusele ning kokku saaks hoida ka juhatuse arvelt. Näiteks vähendada nõunike arvu.

Toomas Kivimägi Reformierakonnast ütles, et neli erakonda kuuest on jõudmas ühisele seisukohale. Seda, kui palju kuluhüvitised alates aprillist väheneda võiksid, Kivimägi veel ei ütle.

"Ma ei söanda seda siiralt ainult selle mõttega välja öelda, et mitte värvida ennast nurka nagu üks fraktsioon on tegelikult teinud, öeldes otse ja avalikult välja, mis on nende seisukoht. Ja seejärel on saavutada kompromissi väga keeruline. See tähendaks sellest seisukohast rohkem või vähem taganemist," sõnas Kivimägi.

Riina Solman Isamaast ütles, et nemad on nõus kuluhüvitisi vähendama, kuid seisavad kaugemalt pärit saadikute huvide eest.

"Maapiirkonna saadikutel nagunii võtab kõik aega rohkem, on kulusid rohkem eadsi-tagasi sõitmisega," ütles ta.

Riigikogu endine esimees Eiki Nestor meenutas, et kuluhüvitiste vähendamist on riigikogu korduvalt arutanud. Nestor pole kindel kas ka seekord seaduseelnõus kokkuleppele jõutakse.

"Võib-olla polegi vaja minna sinna regulatsioonide sisse nii väga, vaid lihtsalt teha üks kokkulepe rahvasaadikute vahel. Selline härrasmeeste kokkulepe, et kulutame nii palju, nii mitu protsenti ja rohkem mitte," lausus Nestor.

Järgmine kuluhüvitiste arutelu on ülejärgmisel nädalal.