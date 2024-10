Ööl vastu pühapäeva keeratakse kellad tunni võrra tagasi

Suveaeg on pöördumatult läbi, selle kinnituseks läheme eeloleval ööl üle talveajale ehk öösel kell neli keeratakse ajanäitajad tunni aja võrra tagasi, kella kolme peale. Kuigi Euroopa Liit arutas mõned aastad tagasi kellakeeramise lõpetamist, jätkub see vähemalt lähiaastail veel vanaviisi, sest konsensust riikide seas ei sündinud ja nüüdseks on ka loobutud selle otsimisest.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku Euroopa Liidus kellakeeramise lõpetamiseks juba kuue aasta eest. Ka Euroopa Parlament arutas asja ning leidis, et ettepanek on mõistlik. ent ometi keerame kelli edasi. Nii tuleb ka ööl vastu pühapäeva kell taas tunni võrra taha ehk suve suunas liigutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nemad arvasid, et aastast 2021 võiks selle süsteemi ära muuta. Miks me seda jätkuvalt teeme? Sellepärast, et Euroopa Liidu riigid ei ole kokku leppinud teisiti. Viimati tehti aastal 2019 seda arutelu Soome eesistuja eestvedamisel. Aga peale seda ei ole ükski eesistuja oma prioriteetide seas seda esile tõstnud ja lihtsalt liikmesriikide tasandil puudub see kokkulepe," rääkis Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Ave Schank-Lukas.

Nii jäi arutelu omal ajal pooleli kohas, kus näiteks Eesti ja Läti eelistanuks jääda suveaega, ent Soome talveaega. Seda, et arvamusi on palju, näitas ka "Aktuaalse kaamera" tänavaküsitlus Tallinna kesklinnas. Näiteks Saksamaalt pärit noormees ütles, et talle kellakeeramine meeldib.

"Nii suve- kui ka talveaeg mõlemad on toredad. Suvel on tore, kui päikest on pikemalt ja talvel on hea kohaneda looduse loomuliku tsükliga," ütles Max.

Soomlased Tero ja Tarja arvasid, et kellakeeramine tuleks lõpetada. "Sel pole mingit mõtet," ütles Tero. Tarja arvas, et kogu aeg võiks olla suveaeg, mitte talveaeg.

Veel üks Soome noormees Alek arvas, et pigem oleks tore, kui talvel oleks rohkem valget aega.



Kesklinnas kohatud eestlased end kellakeeramisest häirida ei lase. "Jätkatud on, kogu aeg ta on olnud, las ta olla siis edasi. Mind iseenesest ta ei häiri," ütles Mart.

Veel üks linnakodanik Piret ütles, et kellakeeramine teda väga ei häiri, aga ta teab, et paljusid siiski häirib. "Aga kui peaks valima, kas peaks jääma talve- või suveaega, siis ma jääks talveaega," ütles Piret.

Selleks, et diskussioon kellakeeramise üle jätkuda saaks, peaks selle teemaks tõstma taas mõni Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Eesti aga diskussiooni praegu vajalikuks ei pea.

"Ma usun küll, et täna ühiskonnas on, rääkides majandusolukorrast, julgeolekuolukorrast, olulisemaid asju, mille üle debatti pidada. Lähiajal küll meil kindlasti seda arutelu plaanis pidada ei ole," lausus majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.