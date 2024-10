Gruusia opositsioonierakonnad valimistulemusi ei tunnusta

Gruusia valimiskomisjoni esialgsete andmete järgi võitis parlamendivalimised võimupartei Gruusia Unistus. Opositsioonierakonnad tulemusi ei tunnusta ja ütlevad, et toime on pandud valimispettus.

Gruusia parlamendivalimised, mis paljude lääneriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide hinnangul pidid määrama riigi saatuse, lõppesid ametlikult laupäeval kell kaheksa õhtul.

Kohe peale hääletuskastide sulgemist kuulutas võimupartei Gruusia Unistus enda võitu. Ehkki toetuti vaid ühe agentuuri lävepakuküsitlustele, täitus parteikontori ümbrus mõneks ajaks juubeldavate inimestega.

"Ma olen ettevõtja ja ma usun, et meie maa vajab rahu ja arengut. Palju edu Gruusia Unistusele. Ma seisan koos nendega ja ma usun, et gruusia inimesed vajavad rahu," rääkis üks elanik.

Aga kahe agentuuri küsitlused lubasid valitsusvõitu opositsioonile. Kusjuures tolleks hetkeks oli selge, et endise riigijuhi Mihhail Sakashvili loodud erakond Ühinenud Rahvuslik Liikumine on oma opositsiooniliidri rolli kaotamas. Suurem edu saatis samast erakonnast välja kasvanud Muutuste Koalitsiooni nimekirja.

Nimekirja üks juhte Nika Gvaramia, nii nagu ka teised opositsiooniparteide juhid, kuulutasid, et hoopis opositsioon võitsid valimised.

"Gruusia läheb Euroopasse. See on meie kõige olulisem samm pärast iseseisvuse väljakuulutamist. See on suur võit. Ma olen väga õnnelik," ütles Gvaramia.

Aga paar tundi hiljem andis Gruusia valimiskomisjon välja esialgsed tulemused, mis võtsid arvesse umbes 90 protsenti kõigist häältest. Ning ka nende tulemuste põhjal võitis Gruusia Unistus 52,9 protsendiga.

Parlamenti pääseks nende tulemuste põhjal ka kõik neli suuremat opositsiooninimekirja, kuid riigi kurss ei muutuks.

Mõnda aega valitses opositsiooni ridades vaikus, kuid kohaliku aja järgi umbes poole ühe ajal jõuti üksmeelele – suuremad opositsiooninimekirjad teatasid, et nende hinnangul on valimisi võltsitud.

Ühendatud rahvusliku liikumise juht Tina Bokutšava ütles, et Gruusia Unistuse juht oligarh Bidzina Ivanishvili varastas Gruusia rahvalt võidu.

Nika Gvaramia nimetas valimistulemusi riigipöördeks. "Selle eest vastutab Gruusia Unistus ja nad võetakse vastutusele," sõnas ta. "Valimised varastati, see on riigipööre ja selle eest vastutab Gruusia Unistus ja nad võetakse vastutusele."

Sama meelt on tema erakonna liige David Berdzenishvili. "Sellises olukorras tekib vastasseis ja vastasseis liigub minu arvates valimisjaoskondadest protestiaktsioonidesse."

