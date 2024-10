Kolonel Rebo: Vene vägede võidud Ukrainas on kohaliku tähtsusega

Kuigi Ukrainas on rindel rasked ajad ning ukrainlased on andnud sõjaväljal mõningad positsioonid ära, puhub Vene sõjapropaganda osa vallutusi suureks ning teatab iga väiksema küla vallutamisest, mõnest lausa mitu korda, ütles "Ukraina stuudios" kolonel Eero Rebo.

Kaitseväe luurekeskus märkis oma reedeses ülevaates, et viimasel nädalal on sõjaväljal olnud vaid negatiivsed arengud Ukrainale.

Rebo ütles, et luurekeskus räägib tõtt, sest rindel ongi rasked ja tulised ajad.

"Me same aru, et tõttamine käib poliitiliste sündmuste valguses ja ka ilmataat surub peale – algamas on suured vihmasajud ja Ukraina eriliselt vintske muda on see, mis paneb igasuguse tehnika sõjaväljal seisma," märkis ta.

Rebo sõnul vastab tõele, et Ukraina on andnud sõjaväljal mõningates positsioonides järele.

"Põhjuseks see, et Venemaa on rakendanud väga suurt tulejõudu, tabavat õhumoona ja suutnud suruda küll väga suurte kaotuste hinnaga, aga siiski ukrainlased taktikalisel tasandil teatud osadest välja. /.../ Ukrainlased on teinud rea edukaid vasturünnakuid, aga mitte kõikjal ja osa positsioone on praegu kaotatud," lausus Rebo.

Samas on Vene armee võidud kohaliku tähtsusega, lisas ta.

"Iseloomulikult Vene relvajõududele nad kipuvad teatama võitudest neis külades, mis asuvad veel Ukraina käes. Head näited on sõja jooksul, kus üht asulat on justkui 14 korda ära võetud. Ka täna näeme, et nimekirjas on külasid, mille hõivamisest teatati juba nädal tagasi," ütles Rebo.

Väitega, et ukrainlaste edukad rünnakud Venemaa laskemoonaladude pihta pole andnud sõjaväljal tulemust, Rebo ei nõustunud.

"Tulemus on ikkagi rindele jõudnud, sest me õnneks ei saagi kunagi teada, millised õudused selle tõttu ära jäid. Me teame et sellega võeti ära operatiivtasandi moonavarusid, mis kuskil Kurskis on ukrainlastele andnud lisapäevad, et kaitset ette valmistada," ütles ta.

Samas pole see Vene sõjamasinat seisma pannud, nentis Rebo.

"Küll aga on monstrum nimega Vene sõjamasin nii suur, et mõningad tagasilöögid ei tähenda seda, et tegevus põllu peal katkeks," lausus ta.