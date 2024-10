Esmaspäev tuleb veel soe, kohati sajab vihma

Ööl vastu esmaspäeva jõuab Eestisse Barentsi merelt ulatuva aktiivse madalrõhkkonnaga seotud lohk ja kannab vihmapilvi üle maa läänest itta. Tuul on võrdlemisi tugev, õhk suhteliselt soe. Hommikul taandub sadu itta ning ennelõuna tuleb mitmel pool päikese seltsis. Päeva peale tuleb veidi vihmahooge, õhtu poole jõuab merelt uus madalrõhulohk tihedama sajuga.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis pilves. Vihmasadu levib kiiresti saartelt üle maa ida suunas, seejärel läheb saartelt alates selgemaks. Tuul pöördub lõunast edelasse ja läände ning ulatub 5 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Sooja on 7 kuni 11 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Eesti idaservas võib veel vihma sabistada. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 11 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Kohati sajab hoovihma, õhtul muutub sadu laialdasemaks. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 12 kraadi.

Teisipäeva öösel levivad üle maa vihmahood läänest itta, päev on sajuta. Õhutemperatuur on nullist +6 kraadini, rannikul on kohati sooja kuni üheksa kraadi, päev toob sooja 6 kuni 11 kraadi.

Kolmapäev on sajuhoogudega ja tuuline, öösel langeb õhutemperatuur kohati null kraadi ümbrusesse, rannikul on sooja kuni 10 kraadi, päevamaksimumid tõusevad üle maa 10 kraadi ümbrusesse.

Neljapäevast alates õhk külmeneb Eesti kohal ning vihmaga koos tuleb ka lörtsi. Liikluses tuleb arvestada libedate teedega.