Soome president läheb kolme sõnumiga Hiina riigivisiidile

Soome president Alexander Stubb ütles hiljuti Saksamaal käies ajakirjanikele, et tal on Hiina visiidile minnes kolm sõnumit.

"Esiteks, et rahu ei saa kokku leppida ilma Ukrainata. Teiseks, et Hiina ei tohiks toetada Venemaad ühelgi viisil, eriti mitte kahetise kasutusega materjalide ja kaupadega, mida saab kasutada relvade tootmisel. Kolmandaks, et Hiina tugi Venemaale mõjutab Euroopa Liidu ja Hiina suhteid. Sellest oma vestluses lähtumegi," ütles Stubb.

Soome meedia tuletab president Alexander Stubbi riigivisiidi eel kõige rohkem meelde Stubbi sõnu, et Hiina president saaks ilmselt ühe telefonikõnega Vladimir Putinile lõpetada Venemaa sõja Ukrainas. Soome on ka NATO liige ja NATO peab Hiinat Venemaa agressioonisõja oluliseks võimaldajaks.

Soome Välispoliitika Instituudi juhi kohusetäitja Mikael Mattlin jahutab ootusi, öeldes, et Hiina puhul ei toimi hästi selline lähenemine, et lähed ja hakkad kamandama.

"Peking püüab selgelt vältida seda, et vastutus sõja eest pannakse Hiina õlule. See neile ei meeldi," hoiatas Mattlin. Tema sõnul pole loota, et Hiina lõpetaks Venemaale kaupade või tehnoloogia tarnimise või sunniks Venemaad tegema midagi sellist, mis Hiina enda huvidega kokku ei lange.

Hiinal ja Soomel on ka kahepoolseid teemasid. Hiina on Soome suurim kaubanduspartner Aasias. Eksport Hiinasse moodustab viis protsenti Soome koguekspordist ja import Hiinast kaheksa protsenti kogu Soome impordist. Hiina on oluline turg Soome puhtale tehnoloogiale. Soome välisministeeriumi eelmisel aastal valminud ülevaade näitab, et Soome kaubanduslik sõltuvus Hiinast on Euroopa riikide seas keskmisel tasemel. Soome ettevõtteid julgustatakse mitmekesistama tootmis- ja tarneahelaid.

Hiina on omakorda huvitatud Soome tehnoloogiast. Eelmisel sügisel teatas Hiina ettevõte Ningbo Shanshan, et plaanib Soome investeerida 1,3 miljardit eurot, et toota elektriautode akude komponente. Hiinlasi meelitavad Soome soodsad energiahinnad ja sadamate lähedus Kesk- ja Lääne-Euroopale. Praegu projektist midagi täpsemat teada pole, rahastuse ja lubade saamine võtab aega.

Hiina on huvitatud ka muudest asjadest: näiteks mõni aasta tagasi püüdis Hiina riiklik uurimiskeskus osta või rentida Kemijärve lennuvälja. Kemijärve linnajuhtidele selgitati, et vaja oleks põhjapooluse läheduses lennubaasi, kust saaks teha lende arktilise kliima ja keskkonna uurimiseks. Ühtlasi oleks hiinlased saanud niiviisi pilku peal hoida kirdeväilal, millest on huvitatud nii Hiina kui ka Venemaa. Hiinlased olid valmis rahastama Kemijärve lennuvälja stardiraja kohandamist sobivaks suurele Hiina lennukile. Soome kaitsejõududel on aga Kemijärve lennuvälja lähedal harjutusväljak ja strateegiliselt tähtsa objekti lähedal Hiina riigifirmale kinnisvara müümine jäi katki.

Soome president käis viimati Hiinas 2019-ndal aastal. Aeg on suhteid värskendada. Pesident Alexander Stubbi riigivisiit Hiinas kestab kolm päeva.