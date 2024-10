Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus ütles, et sarnased arutelud käivad ka seoses Euroopa Liidu eelarvega. Kontrollikoda on mures, et komisjoni plaan muuta liidu eelarve tulemuspõhiseks võib muuta kogu raha kasutamise ebaefektiivseks.

Johannes Voltri