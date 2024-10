Otse kell 13.30: korruptsioonivastane erikomisjon arutab riigieelarve probleeme

Istungile on kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministeeriumi finantstalituse juht Regina Vällik ja riigikontrolör Janar Holm.

Komisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) sõnas, et riigikontroll on eelmise aasta riigieelarve suhtes olnud väga kriitiline ning avastanud palju vasturääkivusi. "Kahjuks on sarnased probleemid üle kandunud uue aasta eelarvesse, mida riigikogu hetkel menetleb," märkis ta ja lisas, et erikomisjoni huviorbiidis on eraldi juriidiliste isikute toetamise kord ja läbipaistvus.

"Seletuskirjas on avalikustatud vaid osaline info toetust saavate juriidiliste isikute kohta või selgitus, mille alusel toetust jagatakse. Mõne ministeeriumi puhul see info sootuks puudub. On kahtlus, et riigisiseste toetuste jagamine ei ole alati läbipaistev ega taga ausat konkurentsi. Lisaks puudub hetkel keskne juhis juriidiliste isikute toetamisel, vaid iga ministeerium lähtub oma praktikast," selgitas esimees.