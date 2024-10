Soome kohus arestis Ukraina palvel kümnete miljonite väärtuses Vene vara

"See on esimene avalikult teadaolev edukas varade arestimine väljaspool Ukrainat, millega jõustati Haagi vahekohtu otsus asjades, mis hõlmasid Ukraina ettevõtete nõudeid Venemaa vastu vara sundvõõrandamise eest Krimmi Autonoomses Vabariigis 2014. aastal. See on vahesamm varade tegeliku tagasinõudmise suunas Naftogaz Groupi kasuks," teatas Naftogaz Groupi tegevjuhi Oleksii Tšernõšev Naftogazi pressiteate vahendusel.

Ta lubas astuda samme vahekohtu otsuse jõustamiseks ka teistes jurisdiktsioonides, kus on Venemaa varasid.

Naftogaz peab seda otsust vahepealseks sammuks varade tegeliku tagasinõudmise suunas. Samal ajal jätkub vahekohtu otsuse alusel ka raha mittemaksmise eest ette nähtud intresside kogunemine kuni hüvitise täieliku väljamaksmiseni.

Nagu teatatud, algatasid Naftogaz ja selle tütarettevõtted 2016. aasta oktoobris vahekohtumenetluse Venemaa Föderatsiooni vastu kahju hüvitamiseks seoses nende varade arestimisega Krimmis ning 2017. aasta septembris esitati avaldus Haagi kohtu tribunalile.

2023. aasta aprillis kohustas Haagi alalise vahekohtu vahekohus Venemaa Föderatsiooni tasuma Naftogazile viis miljardit dollarit kahju eest, mis tekkis 2014. aastal Krimmi autonoomses vabariigis Naftogazi kontserni ettevõtete varade arestimisel, kui Venemaa Krimmi annekteeris.

"Kuna Venemaa keeldub Naftogazile Haagi kohtu otsuses ette nähtud vahendeid vabatahtlikult maksmast, kasutame me jätkuvalt kõiki olemasolevaid mehhanisme, et need tagasi saada vahekohtu otsuse teistes sihtjurisdiktsioonides, kus on Venemaa varasid," ütles grupi juht Tšernõšev.

Soomes esindavad Naftogazi pro bono advokaadibüroo HPP Attorneys advokaadid Mikko Leppa ja Tatu Jaarinen, keda toetab Covington & Burling, mis on juhtiv õigusnõustaja Naftogazi rahvusvaheliste jõupingutuste koordineerimisel otsuse jõustamiseks.

2024. aasta jaanuaris-septembris maksis Naftogaz Group oma tegevuse tulemuste põhjal makse peaaegu 67 miljardit grivnat (umbes 1,6 miljardit USA dollarit).