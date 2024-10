Lindora laadal pakkusid oma kaupa sajad müüjad

Esmaspäeva hommikul oli Lindora laadale viivad teed tee äärde pargitud autosid täis ning seetõttu pidid laadale tulijad palju vaeva nägema, et parkimistohta leida.

"Meie räägime siin pooleldi huumoriga, et Võru vald võiks Lindora laada päeva rahvuspühaks kuulutada. Aga kõik leiavad võimaluse nagu näete, kõigil on käealused kaupa täis. Enamus on ikka maalähedane toode, mida ostetakse: puuvilju, kartuleid, sibulaid ja suitsuliha ja sinki. See on hästi laiahaardeline laat – viiest riigist on kauplejad, enamus on eestlased," rääkis laadakorraldaja Ivar Traagel.

Külastajatele oli meeltmööda pika traditsiooniga laada lai kaubavalik ning ning laadamelu.

"Suurem kui eelmise aasta oma, parkida pole kuskil, hullem kui Tallinna kesklinn. Laat on vägev, tundub, et Hauka laat hakkab sellele alla jääma," ütles Kevin.

"Meie ostsime jänese. Tulime Pärnumaalt küülikut ostma, karja täienduseks," sõnas Helen.

"Kõige enam meeldib mulle turul käsitöö. Ma ostsin lõnga, villaseid sokke ja ka toit oli hea," rääkis Simone, kes käis Lindora laadal teist korda.

"Täna on meil läinud hästi, paremini kui oskasime arvata. Me oleksime võinud rohkem kaupa kaasa võtta, sest osa asju sai kell 11 läbi või varem juba ja laat on kella neljani. Meil on siin veel midagi jäänud, aga ma ei tea, miks nad siin nii hirmsasti ostavad," rääkis laadamüüja Meelis.