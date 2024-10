Teisipäeval on ilus sügisilm

Teisipäev on veel ilusa sügisilmaga, nädala edenedes saabub aga rohkem ka talviseid hetki.

Teisipäeva öö algab Eestis läänest itta levivate vihmapilvedega. Pärast keskööd läheb loode poolt alates selgemaks. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul sisemaal järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kraadist +5 kraadini, rannikul kuni 9 kraadini.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 7, saarte rannikul kuni 9 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, õhtul suureneb saartel vihmavõimalus. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, õhtul tugevneb rannikul edelatuul puhanguti 15 meetrini sekundis. Sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Kolmapäev on sajuhoogudega, õhtul võib põhja pool ka lörtsi tulla. Öine õhutemperatuur on 0 kraadist sisemaal 9 kraadini rannikul, päeval on sooja 8 kuni 12 kraadi.

Neljapäeva öö on kohati miinuskraadidega, üksikute vihma- ja lörtsihoogudega. Pool päeva on sajuta. Sooja on 4 kuni 9 kraadi. Pärastlõunal jõuab saartelt mandrile vihmasadu ja soe õhk.

Reedel sajab paljudes kohtades vihma, õhtu poole õhk külmeneb ja vihma sekka tuleb lörtsi.

Laupäeval külmenemine jätkub ning valgeid helbeid on näha mitmel pool üle terve maa.